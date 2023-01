Second-Hand-Basar für Kinder in Rodenroth

Greifenstein-Rodenroth. Das Basarteam Rodenroth veranstaltet am Samstag, 4. März, von 11 bis 13 Uhr einen vorsortierten Kinder-Second-Hand-Basar im Dorfgemeinschaftshaus Rodenroth, Greifensteiner Straße 20. Angeboten wird Frühjahrs- und Sommerbekleidung in den Größen 50 bis 182, Kinderschuhe, Spielwaren, Bücher und alles für Babys, Kleinkinder und Jugendliche sowie Umstandsmode, Kinderwagen und Autositze. Informationen und Etiketten für den Verkauf sind bei Nadine Hardt, Telefon 02779-5100018 oder mobil 0160-8443244 erhältlich. Der Erlös des Basars geht an den Förderverein der ev. Kindertagesstätte Basaltzwerge.