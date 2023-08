Simons Haus in Beilstein öffnet am Sonntag seine Pforten

Greifenstein-Beilstein. Wie haben Menschen in und um Beilstein früher gelebt? Welches Handwerk haben sie ausgeübt? Wie sah das Inventar in einem einfachen Bauernhaus aus? Wer sich für die Ortsgeschichte und Vergangenheit des Greifensteiners Ortsteils interessiert, ist am Sonntag, 27. August, von 14 bis 17 Uhr, beim Tag der offenen Tür im Simons Haus in Beilstein richtig.