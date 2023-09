Termine für Bürgermeisterwahl in Greifenstein stehen fest

Greifensteins Bürgermeisterin Marion Sander (Archivfoto) will noch nicht verraten, ob sie 2024 wieder kandidieren wird.

Greifensteins Bürgermeisterin Marion Sander (Archivfoto) will noch nicht verraten, ob sie 2024 wieder kandidieren wird.

Die Parlamentarier entscheiden sich für Wahltermine im Juni 2024. An dem Tag steht auch die Europawahl an. Zudem wird im Lahn-Dill-Kreis am gleichen Tag ein neuer Landrat gewählt.