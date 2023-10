Wählen in Beilstein – ein Problemfall?

Das Feuerwehrgerätehaus in Beilstein dient bei der Landtagswahl als Wahllokal und sorgt für Unmut. (Archivfoto)

Waren die Wähler am Sonntag in Beilstein nicht willkommen? Diesen Eindruck hatte Hanno Herzler. Er bemängelt unter anderem fehlende Barrierefreiheit. Was die Gemeinde dazu sagt.