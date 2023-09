Wolf wird in Greifenstein sesshaft

Das neue Territorium des Tieres liege in Teilen auch im benachbarten Landkreis Limburg-Weilburg. Die Sesshaftigkeit der Wölfin wurde nun über einen genetischen Abstrich an einem Nutztierschaden im August 2023 bestätigt. Damit sei der Nachweis erbracht, dass sich die Wölfin seit mindestens sechs Monaten in dem Gebiet aufhält. „Insgesamt wurde die Wölfin viermal in dem Gebiet nachgewiesen: dreimal über genetische Abstriche an Nutztierschäden und einmal an einem Wildtierriss“, erklärte die Behörde. Die Nachweise erfolgten zweimal in Greifenstein, sowie jeweils einmal in Löhnberg und Leun.