Greifenstein-Beilstein. Der Turn- und Sportverein Nassau Beilstein lädt für Freitag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr zu einem Kick-off-Meeting „Zertifizierung auf Nachhaltigkeit des TuSpo Nassau Beilstein“ in das Sportheim Beilstein, am Sportplatz ein. Eingeladen sind Interessierte, Vereinsmitglieder und Vorstandsmitglieder. Oliver Brendle, Nachhaltigkeitsbeauftragter des FC Internationale Berlin, spricht über die Zertifizierung seines Vereins und der des 1. FC Köln. Im Anschluss beantwortet er die Fragen der Teilnehmenden. Die eigentliche Einführung findet am Samstag, 21. Oktober, statt. Dann geht es um konkrete Schritte auf dem Weg zur Zertifizierung.