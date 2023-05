Zukunft des Campingplatzes an der Ulmtalsperre ist weiter offen

„In der nächsten Woche haben wir ein Gespräch mit dem Pächter und dessen Anwalt“, erläuterte Bürgermeisterin Marion Sander (parteilos) in der jüngsten Gemeindevertretung in Arborn. Es gehe darum, den Campingplatz in einem ordnungsgemäßen und betriebsbereiten Zustand zu übergeben. Nachdem erhebliche Mängel entdeckt worden waren, waren für die sicherheitsrelevanten Einrichtungen offizielle Überprüfungen veranlasst worden.