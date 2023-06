Greifenstein-Beilstein. Die Kabarettistin, Inka Meyer, gastiert am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Zurück in die Zugluft – Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ im Alten Bahnhof, in Beilstein, Schloßstraße 21. Karten für 22,50 Euro gibt es telefonisch unter 0231-9172290 (ProTicket) oder 02779-912424 (Gemeinde) sowie online auf www.proticket.de/veranstaltung/17972-zurueck-in-die-zugluft.