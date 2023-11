81 Prozent der Deutschen kennen Hailo-Leitern

Haiger. Fast jeder in Deutschland kennt Hailo, das Haigerer Familienunternehmen mit dem seit 1971 als Markenzeichen verwendeten roten Punkt. Die Markenbekanntheit in Bezug auf die Leitern beträgt 81 Prozent. Bei Abfalleimern sind es 68 Prozent, womit man in diesen Geschäftsbereichen unangefochten an der Spitze liegt. Seit 2013 gibt es jährlich eine Publikation „Die großen deutschen Marken“, in der herausragende deutsche Markenunternehmen präsentiert werden. Der Band versammelt Firmen aus der gestaltungsrelevanten Industrie, die mit Produkten „designed in Germany“ im globalen Wettbewerb bestehen.