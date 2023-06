A45: Nächtliche Sperrung in der Anschlussstelle Siegen

Siegen. Die Autobahn Westfalen erkundet für den sechsspurigen Ausbau zwischen den Anschlussstellen Siegen und Siegen-Süd den Baugrund. Zur Demontage der derzeit bestehenden Verkehrsführung muss erneut die Auffahrt in der Anschlussstelle Siegen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden. Die Arbeiten werden in der kommenden Woche ausgeführt. Die Auffahrt ist in der Nacht von Dienstag, 6. Juni, 20 Uhr bis Mittwoch, 7. Juni, 5 Uhr nicht befahrbar. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Freudenberg.