Abwechslung und Begegnungen für Geflüchtete

„Ich lebte 19 Jahre in Afrika und gerade anfangs hat man keine Freunde, versteht die Sprache nicht und wundert sich über die fremdartige Kultur. Aber ich weiß auch, wie schön es ist, wenn Menschen sich als Freunde anbieten, einen bei der Sprache unterstützen und die fremde Kultur erklären“, sagt Leiter Michael Hörder. Als Raum für das spontan eröffnete Café stellte der Ortsverein „Blaues Kreuz“ seine Räume in der Mühlenstraße kurzfristig zur Verfügung. An zwei Tagen in der Woche kamen bis zu 60 Personen verschiedener Nationalitäten bei Kaffee, Tee und Keksen zusammen.