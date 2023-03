Allendorf: Ein Mekka für Modelleisenbahn-Enthusiasten

Ein Mekka für Freunde des Modelleisenbahnbaus ist die zweimal jählrlich stattfindende Modelleisenbahnbörse in Allendorf. (© Helmut Blecher)

Ein Mekka für Freunde des Modelleisenbahnbaus ist die zweimal jählrlich stattfindende Modelleisenbahnbörse in Allendorf. (© Helmut Blecher)

In der Mehrzweckhalle des Haigerer Stadtteils stand wieder die Modellbahnbörse an. Der Zuspruch war groß – nicht nur in der Region.