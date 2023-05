Haiger. Am Sonntag, 21. Mai, findet der zweite Schwimmabzeichentag der Aktion „Hessen lernt Schwimmen“ statt. Das Haigerer Hallenbad beteiligt sich an der Aktion. Im Rahmen der Öffnungszeiten am Sonntag von 8 bis 12 Uhr werden die Prüfungen für das Schwimmabzeichen abgenommen. An der Durchführung maßgeblich beteiligt ist die DLRG-Ortsgruppe Burbach.