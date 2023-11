Ann Vriend kommt erneut nach Haiger.

Haiger. Nach dem umjubelten Auftritt in der Langenaubacher Kulturkapelle macht die kanadische Sängerin Ann Vriend überraschend ein weiteres Mal in Haiger Station: Am Freitag, 24. November, gestaltet sie ab 20 Uhr ein ganz persönliches Konzert in der neuen Haigerer Stadtbücherei im Stadthaus am Marktplatz (ehemals Textilhaus Ehe).