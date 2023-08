Haiger. Am Sonntag, 10. September, findet ein Antik- und Trödelmarkt in Haiger statt. Auf dem Parkplatzgelände des Opti Mega Store (ehmals Roller) bieten von 10 Uhr bis 17 Uhr zahlreiche Händler und Sammler ihre großen und kleinen Schätze feil und verwandeln das Parkplatzgelände des Möbelhauses in ein Mekka für Trödler. Hobby-Händler, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten und Interessierte können sich unter www.gs-maerkte.de informieren.