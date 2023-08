Atara singt in Sechshelden

Haiger-Sechshelden. Am Samstag, 9. September, findet auf dem Sportplatz in Sechshelden ein Worship-Abend mit der Band Atara statt. Beginn ist um 19 Uhr. „Special guest“ ist der Theologe Fossi Bäumer. „Atara“ wurde 2019 im Umfeld der „SAT“-Jugendgottesdienste in Dillenburg gegründet. Die jungen Musiker haben das Ziel, Songs zu präsentieren, mit denen „Jesus in den Mittelpunkt gestellt und Gott angebetet wird“. Veranstalter des Abends ist der Kooperationsraum der Kirchengemeinden Sechshelden/Dillenurg/Donsbach. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.