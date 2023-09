„Atempause“ für Trauernde in Haiger und Offdilln

Haiger/Haiger-Offdilln. „Wie kann man den Tod eines nahe stehenden Menschen verarbeiten?“ - Über dieses herausfordernde Thema geht es am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober in Haiger und Offdilln. Im Rahmen einer „Atempause für Trauernde“ lädt die Freie Gemeinde Offdilln zusammen mit der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Haiger zu verschiedenen Veranstaltungen ein, die zu diesem Thema Antworten geben. Los geht es am Freitag, 13. Oktober um 19.30 Uhr in der EFG Haiger (Schillerstraße). Um 19.30 Uhr spricht Stefan Bitzer über die Situation, wie „der Tod eines nahen Menschen die Welt zum Stillstand bringt“. Am Samstag, 14. Oktober, werden die Bedeutung von „Vorsorgeberatung, Testament und Patientenverfügung“ vorgestellt. Der Vortrag geht von 15 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung unter efg-haiger.de ist erforderlich. Ab 19.30 Uhr gibt Stefan Bitzer Hilfestellung zu dem Thema „Wie die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit das Leben leichter machen kann.“ Den Abschluss bildet am Sonntag, 15. Oktober, ein Gottesdienst. Ab 9.30 Uhr steht „Nicht gelebtes Leben“ im Blickpunkt. Die Termine am Samstag und Sonntag finden in der Freien Gemeinde Offdilln (Offdillner Straße 33) statt. Weitere Informationen und Einzelheiten unter efg-haiger.de.