Haiger-Allendorf. Die evangelischen Kirchengemeinde Allendorf lädt für Donnerstag, 29. Dezember, zum Grenzgang ein. Start ist um 9 Uhr an der evangelischen Kirche. Von dort aus geht es an die Dorfgrenzen und zum Abschluss gegen 12 Uhr findet ein gemeinsames Erbsensuppen-Essen im Sportheim des SSV Allendorf statt. Auf dem Weg gibt es an zwei Stationen Kleinigkeiten zum Essen und warme Getränke.