Aufwärtstrend in der Steinbacher Wehr 

Aktuell zählt die Einsatzabteilung 19 Aktive (17 Männer, 2 Frauen). „Der Trend setzt sich fort, und wir werden dieses Jahr wieder zwei Kameraden in die Einsatzabteilung übernehmen. Auch in der Jugendfeuerwehr ist der Aufwärtstrend sichtbar“, berichtete Wehrführer Daub. Vor wenigen Jahren sei aufgrund der geringen Mitgliederzahl über eine Schließung dieser Abteilung nachgedacht worden – nun ist die Dankbarkeit groß, dass an ihr festgehalten wurde. Laut Jugendwart Jonas Franz zählt die Jugendfeuerwehr mittlerweile acht Mitglieder (sieben Jungs, ein Mädchen).