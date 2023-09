Autofahrer bei Unfall auf A45 nahe Wilnsdorf im Glück

Haiger/Wilnsdorf. Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Freitagmittag mächtig Glück gehabt. An der A45-Ausfahrt nach Wilnsdorf verpasste er die Kurve und entging auf einer Grünfläche nur knapp einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Obwohl sich sein Wagen am Ende des Irrwegs überschlug, kam der Mann mit leichten Verletzungen davon.