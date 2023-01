Autofahrer übersieht in Haiger eine Fußgängerin

Um kurz nach 7.30 Uhr hatte die in Haiger lebende Frau nach Polizeiangaben die Sportplatzstraße an der Einmündung zum Hickenweg überqueren wollen. In diesem Moment bog ein 61 Jahre alter Mann aus Haiger mit seinem BMW vom Hickenweg in die Sportplatzstraße ab, übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen.