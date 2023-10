Haiger. Der Turnverein Haiger bietet demnächst Badminton für Erwachsene an. Der Kurs wird von Trainer Niklas Schweisfurth geleitet und findet wöchentlich donnerstags um 20 Uhr statt. Die Jungs und Mädels treffen sich weiterhin um 18.15 Uhr mit Alex Schüler. Start ist am Donnerstag, 12. Oktober, in der Turnhalle der Grundschule Haiger. Weitere Infos unter www.tv-haiger.de oder bei Sabine Schneider, Telefon 02773-9190411.