Bankeinbruch in Haiger scheitert

Eine Bankfiliale in der Haigerer Hauptstraße wollten Unbekannte knacken. Sie scheiterten an der Wand zum Tresorraum.

In einer Bankfiliale in der Hauptstraße, die derzeit umgebaut wird, wollten die Täter über den Keller in den Tresorraum gelangen. Die Polizei sucht Zeugen.