Baumschnittkurs in Weidelbach

Haiger-Weidelbach. Der Heimatverein Weidelbach bietet am Samstag, 11. Februar, einen Baumschnittkurs in der Weidelbacher Gemarkung an. Start ist um 10 Uhr, der Kurs dauert rund zwei Stunden. Die Kursgebühr beträgt drei Euro. Bei schlechtem Wetter wird der Kurs auf den 18. Februar verschoben. Anmeldungen nimmt Heimatvereinsvorsitzender Sebastian Pulfrich per E-Mail an sebastian.pulfrich@gmail.com, oder telefonisch unter 0170- 1634134 entgegen.