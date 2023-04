Haiger-Allendorf. Der Haigerer Friseurmeister Lino Olizzo richtet am Samstag, 6. Mai, in der Mehrzweckhalle des Haigerer Stadtteils Allendorf sein 4. Benefizkonzert aus. Die Einnahmen des Events „Lino Olizzo & Friends“ sollen an das Jugendzentrum „PaJu“ in Haiger, den Bürgerwald und den Haigerer Mittagstisch gespendet werden. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 22 Euro.