Berufsbildungsmesse soll um Gewerbeschau erweitert werden

Bei der Berufsbildungsmesse der Haigerer Johann-Textor-Schule geht es sowohl um handwerkliche Berufe als auch um Ausbildungsplätze in Büros. Am 24. März geht die Messe in die nächste Runde. Diesmal soll eine Gewerbeschau das zweitägige Angebot ergänzen. (© Christoph Weber)