„Bibelwerkstatt“ bei der EfG Haiger

Haiger. In der Reihe „Bibelwerkstatt“ beschäftigt sich die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Haiger in den nächsten Wochen mit der biblischen Offenbarung. An vier Mittwochabenden - ab dem 22. Februar - geht es um herausfordernde Themen des letzten Buches der Bibel. Antwort auf die Frage: „Warum die Offenbarung glücklich macht!“ will Referent Uli Neuenhausen geben. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter efg-haiger.de/bibelwerkstatt.