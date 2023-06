„Bibelwerkstatt“ mit Roland Werner in der Schillerstraße 

Haiger. Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist in der Ev.-Freikirchlichen Gemeinde in Haiger die „Bibelwerkstatt“ geöffnet. Dabei geht es darum, biblische Themen zu vertiefen und zu erkennen, was das mit dem Alltag zu tun hat. Außerdem gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Vom 11. bis 14. Juni wird sich der Marburger Theologe Roland Werner mit „Kritischen Fragen an den Glauben“ auseinandersetzen. Roland Werner ist Professor für Theologie an der evangelikalen Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg, Bibelübersetzer und Buchautor. Er gründete in den 80er Jahren den Christus-Trett in Marburg und ist heute in vielen evangelischen Einrichtungen und Gemeinden als Referent unterwegs. Die Themenwahl: „Fakt oder Fiktion - ist Jesus wirklich auferstanden“ oder „Wenn schon Gott, dann welcher?“ lassen interessante Vorträge erwarten. Start ist am Sonntag, 12. Juni um 10.30 Uhr im Gottesdienst mit dem Thema „Ist mir nicht egal - für den Glauben eintreten“. Die Vortragsabende vom 12. bis 14. Juni beginnen jeweils um 20 Uhr. Die einzelnen Themen und weitere Infos sind unter efg-haiger.de/bibelwerkstatt zu finden.