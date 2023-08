Bildband von Oberroßbach neu aufgelegt 

Haiger-Oberroßbach. Die zweite Auflage des DIN A4-Bildbandes „Unser Dorf in vielen Ansichten“ von Heinrich Brachthäuser ist erschienen, da der Erstdruck ausverkauft war. Mit rund 450 Fotos auf 120 Seiten veröffentlicht der 91-jährige Oberroßbacher, den alle nur „Heini“ nennen, einen ganz besonderen Fotoband über sein Heimatdorf. Neben alten Ansichten von Straßenzügen und teilweise längst verschwundenen Gebäuden zeigen die Aufnahmen Brachthäusers auch die alten Brauchtümer, Feste, die Haubergswirtschaft und das rege Vereinsleben des Haigerer Ortsteils. So mancher Oberroßbacher Bürger wird sich selbst in dem Bildband wiederfinden, genau wie auch viele „Originale“ der Vergangenheit. Den Erlös vom Verkauf der ersten Auflage haben Brachthäuser sowie seine Mitstreiter Heinrich und Thomas Weber der Roßbachtaler Grundschule, dem Kindergarten und zwei Vereinen zukommen lassen. Der Bildband kann bei Heinrich Brachthäuser (Grundstraße 131, 14 - 17 Uhr) in Oberroßbach gegen eine Unkosten-Pauschale von sieben Euro erworben werden.