Buch wieder erhältlich

Haiger. Das Buch „Als der Krieg nach Haiger kam“ ist ab kommenden Montag, 24. April, wieder im Rathaus der Stadt Haiger und in der Buchhandlung Krenzer erhältlich. Die erste Auflage war rasch ausverkauft, daher wurde das Buch neu aufgelegt. Neu in der zweiten Auflage sind ein Zeitzeugenbericht von Marlies Bedenbender sowie die Sonderseite „Meine Geschichte“. Auf dieser können alle, die das Buch erworben haben, ihre Erlebnisse aus der Kriegs- und Nachkriegszeit niederschreiben, damit sie nicht vergessen werden. Gerne können diese Texte an die Stadtverwaltung gesendet werden, damit sie in einem Folgeband veröffentlicht werden können.