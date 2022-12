Cloos Schweißtechnik ehrt seine Jubilare

Ein besonderes Jubiläum durfte Wolfgang Ebener feiern: Der gelernte Maschinenschlosser trat am 1. August 1972 in das Unternehmen ein. In seiner 50-jährigen Betriebszugehörigkeit durchlief er unterschiedliche Stationen bei Cloos. Während seiner Montagezeit hatte er Einsätze bei Kunden auf der ganzen Welt. Besonders oft war er in China und in den USA unterwegs. Anschließend wurde er Leiter der mechanischen Montage Maschinenbau am Stammsitz in Haiger. Zuletzt widmete er sich als Leiter der mechanischen Bearbeitung Automation nochmals einer neuen Aufgabe. Er geht Ende des Jahres in den Ruhestand.