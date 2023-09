Dekan Andree Best in Haiger eingeführt

In seiner sehr persönlichen und programmatischen Predigt orientierte sich Dekan Andree Best an dem Lied „Meine Kirche lebt von Dir und mir“ (97 EG+), das Eugen Eckert geschrieben hat: Das Lied wurde schon zu Beginn der Festwoche in der Stadtkirche Haiger gesungen. Es sei „melodisch nicht ganz einfach“ und der Text sei „sicher nicht ganz unumstritten“ – eben wie die Kirche selbst, sagte Pfarrer Andree Best, der auch über seine ersten Berührungspunkte mit Kirche sprach. Schon als Kind sei er beeindruckt von den bunten Fresken gewesen. Er sagte: „Die Kirche gehört uns – und das ist die evangelische Idee, eine Errungenschaft der Reformation, die längst ökumenisch verankert ist: Die Kirche ist für die Menschen da – zum Lob Gottes und für den Nächsten“. In seiner Rede warb Dekan Andree Best für eine vielfältige und kreative Kirche, auch als offenes Haus für Heimatsuchende.