Dekan Roland Jaeckle wird Gemeindepfarrer in Haiger

Nach mehr als 23 Jahren als Dekan im ehemaligen Dekanat Dillenburg und ab 2016 als erster Dekan des neuen Dekanats an der Dill wird der 63-jährige Pfarrer Roland Jaeckle künftig wieder Gemeindepfarrer sein. Sein erster Dienst führe ihn im Herbst nach Haiger, kündigte die Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer an. Sein Nachfolger als Dekan wird Pfarrer Andree Best, der am 10. September in der Stadtkirche Haiger offiziell von der Pröpstin eingeführt werde.