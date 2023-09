Der Haigerer Marktplatz ist fest in Kinderhand

Natürlich standen die Kinder im Mittelpunkt, die an vielen der insgesamt 36 Stände basteln oder malen, anderweitig kreativ sein konnten oder Bewegungsspiele ansteuern konnten. An einigen Stationen gab es schon zu Beginn des um 14 Uhr gestarteten Familientags Schlangen. Mütter und Väter (und natürlich auch Großeltern) konnten sich beispielsweise über Erziehung, Bildung, Kinder- und Jugendförderung oder Sprachförderung in der Kita informieren und auch beraten lassen. Und auf der Bühne vor dem Rathaus wechselte das Programm im 15-Minuten-Takt, wobei Lieder und Tänze in erster Linie von Kindern im Kita-Alter und Grundschülern präsentiert wurden.