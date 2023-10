Der Musikverein Haiger lädt zum Herbstgebläse ein

Der Vorverkauf für das „Herbstgebläse“ hat bereits begonnen. Karten für 10 Euro gibt es im Stadthaus am Marktplatz in Haiger und im Bahnhofslädchen Niederdresselndorf. Bestellungen werden auch per E-Mail an musikverein-haiger@t-online entgegengenommen. An der Abendkasse kostet das Ticket 12 Euro.