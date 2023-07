Die Bonkowskis feiern in Haigerseelbach ihre eiserne Hochzeit

Der heute 88-jährige Wilhelm Bonkowski wurde in eine Familie mit fünf Kindern hineingeboren, ebenfalls in Dortmund. Wie viele andere Kinder wurde er vor den Bombenangriffen der Alliierten an den Bodensee verschickt. Das war ein prägendes Erlebnis für den Heranwachsenden. Von der Pike auf erlernte er den Bergmannsberuf, legte seine Knappenprüfung mit Prädikat ab und stieg zum Bergbauingenieur (Steiger) auf. Während eines Tanztees lernte er seine spätere Ehefrau Hildegard kennen. „Es waren die schönsten Augen meines Lebens, in die ich da schauen durfte“, schwärmte der Jubilar noch heute. 1956 verlobte sich das Paar, und zwei Jahre später wurde geheiratet.