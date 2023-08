Die Coverband „Eve“ musiziert auch im 30. Jahr „volle Pulle“

„Eve“ sind (v.l.) Alex Siegel, Kamil Siegel, Anna-Lena Wallenfels, Addy Buhlmann, Peter Siegel und Oli Schnitte. Die Coverband feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Sie war am 24. Juni in Haiger bei „Musik hinterm Bahndamm“, spielt jetzt bei „Haiger live“.