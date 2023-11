Die Haigerer Eislaufbahn wird am 27. November eröffnet

Am Angebot der Arena hat sich so gut wie nichts geändert. Die Eisbahn ist 15 mal 20 Meter groß und wird wie zuletzt direkt vor dem Rathaus platziert. Auf dem Marktplatz baut der Haigerer Unternehmer Karsten Herold seine Weihnachtsmarkt-Hütten auf. Hier gibt es an rund zehn Hütten Speisen und Getränke zu kaufen, aber auch Deko-Artikel und weihnachtliche Angebote. Wie bis 2019 ist auch ein umfangreiches musikalisches Rahmenprogramm geplant. Auf einer kleinen Bühne spielen bekannte Bands wie „Hörgerätchen“, „Mir Zwo“ oder „2RockYou“.