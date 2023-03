Die Zukunft der Feuerwehr in Allendorf ist gesichert 

Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) richtete ein „großes Dankeschön“ an die Allendorfer Wehr. „Allendorf ist einer der größten Stadtteile, was man auch an der Anzahl der Einsätze sieht“, sagte der Rathaus-Chef und dankte den Wehrleuten für die Bereitschaft, „zu den Übungen und Einsätzen zu kommen“. Sein Dank gelte auch den Familienangehörigen, die die Einsatzkräfte unterstützen. Der Bürgermeister berichtete, dass über eine Feuerwehr-AG an der Johann-Textor-Schule nachgedacht werde, um Nachwuchs zu gewinnen.