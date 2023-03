Diebe klauen auf der Kalteiche 400 Liter Diesel

Wie die Polizei berichtet ließen die Unbekannten in der Zeit zwischen 14 Uhr am Freitag und 7.30 Uhr am Samstagmorgen den Treibstoff aus einem gegenüber der Automatentankstelle abgestellten gelben Bagger ab und erbeuteten so rund 400 Liter Diesel. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Dieseldiebe beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Telefon 02771-9070.