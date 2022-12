Diebe stehlen in Haiger 80 Stangen Zigaretten

Die Diebe hatten sich zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr offenbar unbemerkt Zugang zum Lager verschafft. „Dort hebelten sie den Schrank mit den Tabakwaren auf und nahmen die Ware an sich. Durch ein Fenster flohen sie unerkannt mitsamt der Beute“, berichtet die Polizei, die nun wegen eines besonders schweren Diebstahls ermittelt. Dabei fragt sie, wem am Dienstag zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr Personen in der Filiale des Discounters in der Lohwiese aufgefallen sind, die sich in verdächtiger Weise im Bereich des Rolltors zum Lager aufhielten?