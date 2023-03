Haiger. Beim DRK-Seniorennachmittag am Montag, 3. April, steht ein interessanter Film im Mittelpunkt. Gezeigt wird eine Reportage über die schönen Blumen und Pflanzen des niederländischen „Keukenhofes“. Dazu gibt es eine musikalische Untermalung. Der Nachmittag findet wie immer in der DRK-Wohnanlage am Obertor statt und beginnt um 14.30 Uhr. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.