Haiger. Beim DRK-Seniorennachmittag am Montag, 6. März, wird gespielt: Ein Bingo-Nachmittag steht auf dem Programm. Alle Senioren sind willkommen. Wer das Spiel nicht kennt, kann die Regeln ganz schnell erlernen. Der Nachmittag findet wie immer in der DRK-Wohnanlage am Obertor statt und beginnt um 14.30 Uhr. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.