Haiger. Der DRK-Seniorennachmittag dreht sich am Montag, 6. Februar, um das Thema tanzen. Wolfgang Hönig zeigt den Interessierten ab 14.30 Uhr in der DRK-Wohnanlage am Haigerer Obertor, dass Tanzen im Sitzen eine Menge Spaß machen kann. Die Teilnehmer erwartet ein origineller und unterhaltsamer Nachmittag mit schöner Musik. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen.