Haiger. Der Haigerer DRK-Seniorentreff lädt alle Senioren aus Haiger und Umgebung zu einem Nachmittag mit lustigen Filmen ein. Interessierte treffen sich am Montag, 4. September, um 14.30 Uhr in der DRK-Wohnanlage am Obertor. Wie immer beginnt die Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen.