Einführungsgottesdienst für Pfarrer Paul-Ulrich Rabe 

Haiger-Oberroßbach. Pfarrer Paul-Ulrich Rabe wird am Sonntag, 3. September, in einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Oberrossbach von Dekan Andree Best eingeführt. Pfarrer Paul-Ulrich Rabe wird künftig als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Rossbachtal und in Manderbach tätig sein. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Frohnhausen bilden die drei Gemeinden den neuen Nachbarschaftsraum Struth. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr, im Anschluss lädt die Kirchengemeinde Rossbachtal zu Kaffee und Kuchen in das Gemeindehaus Lehmkaute ein. Pfarrer Paul-Ulrich Rabe war zuletzt Gemeindepfarrer in den Kirchengemeinden Eiershausen und Wissenbach.