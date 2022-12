Erstauflage von "Weidelbach singt"

Der emotionale Höhepunkt der Veranstaltung aber waren drei Liedbeiträge von Karina Balabekyan und ihrer Cousine Viktoria Kravcenko. Beide Mädchen haben nach ihrer Flucht aus der Ukraine mit ihren Familien eine neue Heimat in Weidelbach gefunden. "Es ist so schön, dass Ihr ein Teil von uns geworden seid und Euch heute Abend hier so eingebracht habt", sagte Sebastian Pulfrich.