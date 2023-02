Erste Weidelbacher Frauenwanderung

Haiger-Weidelbach. Der FC Weidelbach lädt für Samstag, 25. Februar, zur ersten Weidelbacher Frauenwanderung ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Von dort führt die Wanderung ins Weidelbacher Sportheim. Unterwegs wird an einer Station für Erfrischungen gesorgt. Am Ziel im Sportheim gibt es Essen, das vorab bestellt werden kann. Dafür sind Anmeldungen nötig, die Steffi Saalbach unter Telefon 0171-8818221 entgegen nimmt. Nach dem Essen findet noch ein kurzes Programm statt. Ab dem Nachmittag beginnt die Bundesliga-Konferenz im Sportheim, zu der die Teilnehmerinnen ebenfalls eingeladen sind.