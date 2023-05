Eventsamstag in der Schillerstraße

Haiger. Seit einigen Jahren bietet die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde aus der Haigerer Schillerstraße Eventsamstage für Kinder an. Im Gemeindehaus und auf den Freiflächen werden zahlreiche Spielmöglichkeiten angeboten. Die Kinder werden gemeinsam singen und eine biblische Geschichte hören. Auch für Snacks, Workshops und ein gemeinsames Abendessen ist gesorgt. Eingeladen sind alle Mädchen und Jungen, die in die erste bis einschließlich sechste Klasse gehen. Der Eventsamstag findet am Samstag, 3. Juni, von 14 bis 18.30 Uhr statt. Vier Euro für Workshops und Verpflegung sind mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Rebekka Weiß, Telefon 02773-9490555 oder Mirjam Weiß, Telefon 02773-912757.