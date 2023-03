Haiger. Die Fairtrade Stadt Haiger verschenkt am Donnerstag, 9. März, im Rahmen der Rosenaktion von Fairtrade-Deutschland in der Innenstadt Blumengrüße, um ein Zeichen für die Frauen aus den Rosen-Anbauländern zu setzen. Oft herrschen auf den Rosenfarmen, hauptsächlich in Ostafrika, schlechte Arbeitsbedingungen. Die Fairtrade-Standards umfassen sowohl soziale, ökonomische als auch ökologische Kriterien.